Следователи арестовали имущество фигурантов уголовных дел

Следственное управление СК России по Владимирской области о результатах работы по возмещению ущерба от преступлений. За первое полугодие 2025 года государству и гражданам возвратили 145,5 млн рублей.Чтобы обеспечить возмещение ущерба, следователи арестовали имущество фигурантов уголовных дел — деньги, недвижимость и автомобили — на общую сумму почти 46 млн рублей.Напомним, что полное возмещение ущерба по некоторым экономическим преступлениям может стать основанием для прекращения уголовного дела, а частичное — для смягчения наказания.