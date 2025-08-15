Ему грозит тюремное заключение.

Во Владимире в суд направлено уголовное дело против 49-летнего мужчины, которого обвиняют в жестоком обращении с животным и применении насилия к представителю власти. Ему грозит тюремное заключение.следствия, обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, взял своего кота породы мейн-кун и выбросил его с балкона пятого этажа. Животное получило серьезные травмы, и его пришлось усыпить в ветеринарной клинике.Когда на место происшествия приехал сотрудник полиции, чтобы выяснить обстоятельства, мужчина напал на него: несколько раз ударил по лицу и повалил на пол.Свою вину обвиняемый не признал, утверждая, что кот сам выпрыгнул с балкона, а в напавшем он не узнал полицейского, хотя тот был в форме. Однако следствие собрало достаточно доказательств, чтобы опровергнуть его слова.