Как сообщает старший помощник главы управления СК России по Москве Юлия Иванова, трагедия произошла в пятницу вечером. Компания молодых людей играла в футбол на стадионе, который давно не эксплуатировался. Во время перерыва юноша повис на воротах, которые не выдержали вес и упали на него. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
Как сообщает старший помощник главы управления СК России по Москве Юлия Иванова, трагедия произошла в пятницу вечером. Компания молодых людей играла в футбол на стадионе, который давно не эксплуатировался. Во время перерыва юноша повис на воротах, которые не выдержали вес и упали на него. От полученных травм молодой человек скончался на месте. На месте происшествия работает следственная бригада, сообщает РИА Новости.