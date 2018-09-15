× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/15-09-2018-18-letnij-zhitel-zelenograda-pogib-vo-vremya-igry-v-futbol-na-zabroshennom-pole.html" target="_blank">18-летний житель Зеленограда погиб во время игры в футбол на заброшенном поле</a> - Как сообщает старший помощник главы управления СК России по Москве Юлия Иванова, трагедия произошла в пятницу вечером. Компания молодых людей играла в футбол на стадионе, который давно не эксплуатировался. Во время перерыва юноша повис на воротах, которые не выдержали вес и упали на него. От полученных травм молодой человек скончался на месте.