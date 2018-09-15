Молодая певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, приняла участие в шоу Поле чудес. Артистка даже прошла в финал.

Молодая певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, приняла участие в шоу "Поле чудес". Артистка даже прошла в финал.В суперигре Монеточка не смогла выступить, ее обошла соперница, ответившая правильно на вопрос. Однако певица не огорчилась и преподнесла ведущему подарок.Елизавета вручила Леониду Якубовичу кукол, похожих на него и на себя. Растрогавшийся ведущий в ответ поцеловал девушку. Оператору шоу сняли этот момент со всех сторон и с гордостью представили в эфире Первого канала.Закончив с объятиями и поцелуями Монеточка спела песню "Нет монет", в качестве утешительного приза Якубович вручил ей мультиварку. "Я рада, что попала на телевидение, смогла передать привет своей бабушке", – передает слова исполнительницы портал E1.ru.