У прилетевшего в Астану аэробуса А320 во время посадки загорелся двигатель. На борту находились 91 пассажир и восемь членов экипажа.

У прилетевшего в Астану аэробуса во время посадки загорелся двигатель. Самолет принадлежит авиакомпании Air Astana и выполнял рейс КС982 Атырау — Астана."У самолета Airbus А320 после заруливания на стоянку произошло возгорание левого двигателя", — сообщает пресс-служба Air Astana.Возгорание потушено пожарным расчетом аэропорта казахстанской столицы. На борту находились 91 пассажир и восемь членов экипажа, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.Сейчас эксперты изучают лайнер, идет поиск неисправности, приведшей к возгоранию двигателя.Авиакомпания Air Astana — крупнейший казахский авиаперевозчик, основана в 2002 году, выполняет регулярные рейсы по 60 междрународным и внутренним маршрутам. В парке авиакомпании 33 самолета, из них восемь — Airbus А320.