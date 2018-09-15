В США уже почти 10 дней остается закрытым один из объектов Национальной солнечной обсерватории - Обсерватория солнечных пятен на пике Сакраменто в штате Нью-Мехико. Шестого сентября ее персонал и расположенное рядом почтовое отделение были эвакуированы из-за некой ситуации с безопасностью. По сообщению портала Space.com, на территории обсерватории работают агенты ФБР.

В США уже почти 10 дней остается закрытым один из объектов Национальной солнечной обсерватории — Обсерватория солнечных пятен (Sunspot Solar Observatory) на пике Сакраменто в штате Нью-Мехико. Шестого сентября ее персонал и расположенное рядом почтовое отделение были эвакуированы из-за некой "ситуации с безопасностью". По сообщению портала Space.com, на территории обсерватории работают агенты ФБР и они, очевидно, не делятся информацией о причинах с местными правоохранителями.По заявлению управляющей объектом Ассоциации университетов по исследованиям в области астрономии (AURA), эвакуация персонала обсерватории — мера предосторожности, которая будет действовать до дальнейшего уведомления из-за продолжающейся "ситуации в сфере безопасности".Отсутствие внятной информации стало причиной появления самых разных версий о причинах произошедшего: от закрытия обсерватории федералами для сокрытия информации о смертельной супервспышке на Солнце до расследования предполагаемого шпионажа.Сотрудники закрытой обсерватории, однако, опровергли одну из самых диких теорий. "Телескоп не увидел пришельцев", — заявил директор учреждения Джеймс Макэтир, по совместительству — ассоциированный профессор астрономии, солнечной физики и космической погоды в Университете штата Нью-Мексико. "Все данные будут опубликованы в неизменном виде, — пообещал он. — Ничто не скрывается и не засекречивается".ФБР ситуацию с закрытой обсерваторией не комментирует.