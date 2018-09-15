Звезда Дома-2 Валера Блюменкранц сознался в измене жене. Участник телестройки не постеснялся даже маленькой дочери, которую привез с собой на проект.

Звезда "Дома-2" Валера Блюменкранц сознался в измене жене. Участник телестройки не постеснялся даже маленькой дочери, которую привез с собой на проект.Валера не стал юлить и честно рассказал о том, что у него произошло с Марианой. По словам Блюменкранца, брюнетка привлекла его яркой внешностью."Она девушка симпатичная: ножки, попа, фигура приятная. Вот я и обратил на нее внимание", – рассказал Валера dom2magazine.При этом участник телестройки отметил, что его ничто не связывает с красоткой. "У нас с Марианой нет никаких отношений. Немного пофлиртовали и все. В 8 утра пошли прогуляться по пляжу и оказались за камнями. Да, я ласкал ее, но волшебства (так в "Доме-2" называют секс – прим.ред.) не было", – признался мужчина.Как писали Dni.Ru, Валерий Блюменкранц поставил жирную точку в отношениях с женой. Финальным аккордом стала измена. Мужчина уединился на Сейшелах с участницей "Дома-2", интимный момент попал на видео, которое показали Тате. Оскорбленная супруга не вынесла унижений и приняла решение забрать дочь и уехать в Москву.