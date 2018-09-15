К семи с половиной годам тюремного заключения приговорен в Турции бывший военнослужащий британской армии Джо Робинсон, воевавший в Сирии против террористической группировки Исламское государство (запрещена в России). 25-летний британец принимал участие в боевых действиях на стороне Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией Анкара.

К семи с половиной годам тюремного заключения приговорен в Турции бывший военнослужащий британской армии Джо Робинсон, воевавший в Сирии против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). 25-летний британец принимал участие в боевых действиях на стороне Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией Анкара.В прошлом году Робинсона задержали в Турции во время его отдыха в этой стране, передает ТАСС. Продержав британца четыре месяца под арестом, в ноябре его выпустили под залог. Сам он настаивал, что ездил в Сирию лишь с целью оказания медицинской помощи пострадавшим в результате идущей там войны.Пока Робинсон останется на свободе в соответствии с условиями залога, так как планирует обжаловать решение суда. В британском МИД заявили, что готовы оказать своему подданному консульскую помощь в Турции.