В Италии и Болгарии продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России в своем втором матче на турнире одержала победу над командой Туниса. Встреча группы С прошла в итальянском Бари и завершилась со счетом 3-0 в пользу российской команды.

В Италии и Болгарии продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России в своем втором матче на турнире одержала победу над командой Туниса. Встреча группы "С" прошла в итальянском Бари и завершилась со счетом 3-0 в пользу российской команды.Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной России Максим Михайлов, в активе которого 11 очков. Россияне одержали две победы в первых двух матчах и с шестью очками возглавили турнирную таблицу своего квартета.Следующую встречу на чемпионате мира сборная России проведет против команды США 15 сентября.