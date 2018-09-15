По последним данным, ураган Флоренс унес в США жизни уже четырех человек, в том числе, ребенка. Все они погибли на территории штата Северная Каролина в пятницу, 14 сентября.

По последним данным, ураган "Флоренс" унес в США жизни уже четырех человек, в том числе, ребенка. Все они погибли на территории штата Северная Каролина в пятницу, 14 сентября.Ранее сообщалось, что в результате падения дерева на жилой дом погибли женщина и ее ребенок. В доме также находился мужчина, который пострадал и был госпитализирован, напоминает ТАСС.К настоящему моменту на территории штата остались без электричества более 630 тысяч потребителей. На Восточном побережье США отменены более 1000 авиарейсов.Федеральные власти направили на оказание помощи в восстановительных и спасательных работах почти 4 тысячи человек. Заранее подготовлены места для размещения эвакуированных, где в случае необходимости смогут укрыться 100 тысяч человек.Ураган "Флоренс" достиг территории штата Северная Каролина в пятницу. Как ожидается, обрушившаяся на США стихия может вызвать наводнения и оползни. В штатах Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и в столице США Вашингтоне, введен режим чрезвычайной ситуации.