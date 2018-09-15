В седьмом туре чемпионата России по футболу московские армейцы приехали в гости к Уфе. Хозяева поля не смогли ничего противопоставить более именитому сопернику, проиграв ЦСКА со счетом 0:3. Дублем в составе москвичей отметился форвард Тимур Жамалетдинов.

В седьмом туре чемпионата России по футболу московские армейцы приехали в гости к "Уфе". Хозяева поля не смогли ничего противопоставить более именитому сопернику, проиграв ЦСКА со счетом 0:3. Дублем в составе москвичей отметился форвард Тимур Жамалетдинов.Армейцы вышли вперед под занавес первого отрезка игры. На 45-й минуте отличился форвард гостей Федор Чалов, пославший мяч точно в угол ворот.Во втором тайме преимущество московского клуба увеличил Тимур Жамалетдинов. Чуть позже он оформил дубль, замкнув на дальней штанге передачу Николы Влашича.Победу ЦСКА омрачили травмы Абеля Эрнандеса и Хердура Магнуссона. Оба игрока покинули поле еще в первом тайме.После гостевой победы армейцы поднялись на 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после семи матчей. Уфимский клуб остался на 14-м месте (7 игр, 4 балла).