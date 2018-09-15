Известный российский актер Алексей Янин, звезда сериала Клуб, восстанавливается после перенесенных в 2015 году инсульта и комы. Об успехах артиста рассказала его жена Дарья.

Известный российский актер Алексей Янин, звезда сериала "Клуб", восстанавливается после перенесенных в 2015 году инсульта и комы. Об успехах артиста рассказала его жена Дарья.По ее словам, Алексей очень медленно, но поправляется. Он уже может разговаривать, однако говорить о выздоровлении еще рано."Понимаете, состояние Алексея нельзя оценить однозначно. Он может делать шаг вперед, но потом откатиться на два назад", – пояснила девушка.Даша напомнила, что у Алексея очень серьезный диагноз. "Тело крепчает потихоньку. Очень сложно объяснить, но когда говоришь хоть слово о его успехах, люди уже думают, что он чуть ли не завтра побежит на работу", – рассказала она в беседе со "СтарХитом".Речь Янина постепенно становится более четкой и понятной. Сейчас артист может есть и пить, но за ним все еще нужен круглосуточный уход. "Врачи уже давно все сказали по поводу его самочувствия и прогнозов. Однако надежда остается, реабилитация идет в прежнем режиме", – заключила Дарья.В Сети родные Алексея периодически публикуют фото-отчеты о его состоянии. На снимках не узнать того красавца, каким актер был до болезни.Напомним, Алексею Янину стало плохо вечером 6 мая 2015 года во время встречи с другом. Около 03:00 его жена экстренно вызвала скорую помощь, актер был доставлен в ГКБ №1 имени Пирогова. По словам Дарьи, из-за затянувшихся праздников медики назначили операцию только на 12 мая, но за это время состояние Алексея резко ухудшилось. Его перевезли в другую больницу, где была проведена срочная операция. Оказалось, что актер перенес инсульт, затем последовала кома – позже Алексей вышел из нее, буквально вернувшись с того света.Жена Алексея Янина – участница пятого сезона "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова. Сейчас она воспитывает их общего сына Андрея. Артистка предполагала, что инсульт у ее мужа случился из-за серьезных нагрузок на работе. По словам девушки, он не жалел себя – играл в театре и снимался в кино, постоянно летал по разным городам.