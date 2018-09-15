На 15-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 завершилась квалификация Гран-при Сингапура. Победу в ней праздновал пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон, показавший результат 1 минута 36,015 секунды.

На 15-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" завершилась квалификация Гран-при Сингапура. Победу в ней праздновал пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон, показавший результат 1 минута 36,015 секунды.Следом за ним расположились голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,319 секунды) и немец Себастьян Феттель из Ferrari (+0,613).Российский гонщик Williams Сергей Сироткин занял лишь 19-е место. На одну позицию он опередил партнера по команде канадца Лэнса Стролла, ставшего 20-м.Основная гонка Гран-при Сингапура состоится 16 сентября.