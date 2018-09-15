Правительство Грузии внесло в парламент пакет законопроектов, разрешающих оборот конопли и экспорт марихуаны.

Правительство Грузии внесло в парламент пакет законопроектов, разрешающих оборот конопли и экспорт марихуаны.Проект закона "О контроле конопли" опубликован в субботу на сайте парламента Грузии. В числе документов опубликованы также сопутствующие законопроекты и подзаконные акты. Они предусматривают возделывание конопли на территории страны, переработку сырья и экспорт продукции в медицинских и парфюмерно-косметических целях.Однако употребление марихуаны и продуктов из нее "в личном пространстве" по-прежнему будет находиться под строгим контролем. Само возделывание конопли, а также транспортировка и экспорт, подлежат обязательному лицензированию (лицензионный сбор устанавливается в размере 25 тысяч лари, что равно 695 тысячам рублей).Выращивание конопли будет проводиться на открытых полях, а помещения для выращивания "травки" обяжут оборудовать сигнализацией и камерами видеонаблюдения. Размещать такие "фермы" разрешат не ближе 500 метров от школ и детских садов.За соблюдением законности выращивания конопли будет следить отдельное ведомство — Агентство контроля конопли (АКК). Сейчас идет работа над его формированием. Предполагается, что АКК войдет в состав министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. АКК также обяжут вести антинаркотическую пропаганду.В подзаконных актах закона "О контроле конопли" прописаны размеры штрафов за употребление марихуаны на рабочем месте (1—1,5 тысячи лари, при повторном нарушении — до 2 тысяч), в зданиях общественного назначения и на улице (500—1,5 тысячи). Управление автомобилем под воздействием конопли является отягчающим обстоятельством при аварии. Категорически запрещено употребление марихуаны лицам, не достигшим 21-летнего возраста.Против легализации марихуаны уже выступил католикос-патриарх всея Грузии Илия II. В последней проповеди он назвал это решение "большой ошибкой" и "враждой по отношению к нации".