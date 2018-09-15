Русская православная церковь разрывает дипломатические отношения с Константинополем, хотя о полном прекращении связей речь не идет. Такие шаги РПЦ предпринимает в ответ на решение константинопольского патриарха Варфоломея поддержать независимость украинской церкви. Иерархи РПЦ обсуждали ситуацию на внеочередном заседании Синода.

Русская православная церковь разрывает дипломатические отношения с Константинополем, хотя о полном прекращении связей речь не идет. Такие шаги РПЦ предпринимает в ответ на решение константинопольского патриарха Варфоломея поддержать независимость украинской церкви. Иерархи РПЦ обсуждали ситуацию на внеочередном заседании Синода.До новой схизмы один шаг. Сейчас все зависит от Константинопольского патриархата и, во многом от Киева. Если раскол все же случится, он станет одним из крупнейших в истории и затронет 300 миллионов верующих.И потому доводить до него в РПЦ не хотят. Вынужденные решения Синода, которых, как уверяют, хотели избежать, можно считать последним предупреждением патриарху Варфоломею, но не последним призывом найти компромисс.7 сентября Варфоломей отправляет в Киев двух экзархов, то есть посланников. Официально — работать над объединением церквей. Реальную цель назвал представитель Константинопольского патриархата митрополит Иммануил, цитата: "это начало создания украинской автокефалии". Интересная деталь: оба экзарха — канадец и американец — родом с западной Украины. А в это же самое время Госдеп США отправляет в Киев представителя по свободе вероисповедания Сэма Браунбэка."У нас есть все атрибуты независимости, которые нужны нам сегодня для нормального служения Богу и народу. У нас есть свой Синод, независимый ни от кого. У нас есть Архиерейский Собор, независимый ни от кого, решения нашего Собора независимы — никто не имеет права наложить на них вето. У нас есть церковный суд, который является конечной инстанцией. У нас всё есть своё: у нас экономическая, административная независимость. Томос будет ограничением свободы, которую мы сегодня имеем", — заявил отец Онуфрий, Украина.Решения Синода РПЦ касаются лишь священников. Миряне по-прежнему могут причащаться в храмах обеих церквей. Чем может обернуться полный раскол в первую очередь на самой Украине, показывает статистика. За четыре послемайданных года у Московского патриархата силой отняли почти полсотни украинских храмов.А ведь расколоть единую русскую церковь Константинополь уже пытался. Например, в начале прошлого века, когда от ослабленной гонениями РПЦ, несмотря на призывы к единству патриарха Тихона, в одностороннем порядке отделили Польскую, Финскую и Эстонскую церкви.Решать за других Константинопольский патриархат пытается на основе документа 17 века. В 1686 году разделенные на двести лет Московская и Киевская церкви возвращаются к единству. А грамота патриарха Дионисия Второго закрепляет главенство за Москвой. Ее-то, спустя три века, и решил оспорить Варфоломей.То, что делает Константинополь сегодня, мирским языком назвали бы просто нападением. Или, по крайней мере, вмешательством в дела. Ведь все 15 автокефальных церквей равны друг другу. И без согласия всех, отделение части невозможно.Остается не ясным, кому именно Варфоломей хочет дать независимость. УПЦ МП о ней не просила. Остальные две украинских церкви раскольниками считает даже Константинополь. Ну а как к разделению относятся на самой Украине, показал День крещения Руси. На крестный ход по случаю общего для православных праздника на улицы Киева вышли четверть миллиона человек.