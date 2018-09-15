Актер и певец Игорь Скляр прооперирован в одной из больниц Петербурга. Артист неделю пролежал под присмотром медиков.

Актер и певец Игорь Скляр прооперирован в одной из больниц Петербурга. Артист неделю пролежал под присмотром медиков.Сейчас 60-летнему актеру гораздо лучше. Его уже отпустили домой. О произошедшем он рассказал журналистам."У меня была операция – связки порваны на плече, мне их сшивали. Потом лежал в Алмазовском центре – тоже были проблемы кое-какие", – сообщил Скляр сайту 78.ru.Актер утверждает, что теперь чувствует себя хорошо. "Сейчас уже все в порядке, я дома, спасибо за беспокойство", – отметил он.Между тем для друзей и коллег Скляра произошедшее стало неожиданностью. Многие не знали, что их товарищ попал в больницу."Игорь Борисович перенес операцию много лет назад. Он лечился в Израиле. Были проблемы с сердцем. Но уже прошло много лет. И после этого Игорь Борисович снова выступал на сцене", – рассказал в интервью "КП" артист Александр Панкратов-Черный.Игорь Скляр наиболее известен как исполнитель песен "Комарово" и "Старый рояль". Он является лауреатом премии за лучшую мужскую роль на кинофестивале "Кинотавр". Награду Скляр получил за фильм "Год собаки".