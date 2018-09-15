19-летнюю Крестину и 18-летнююю Ангелину Хачатурян признали вменяемыми. Это результат проведенной судебно-психиатрической экспертизы двух старших сестер, обвиняемых в убийстве своего 57-летнего отца. Их младшую 17-летнюю сестру эксперты признали невменяемой в момент убийства.

19-летнюю Крестину и 18-летнююю Ангелину Хачатурян признали вменяемыми. Это результат проведенной судебно-психиатрической экспертизы двух старших сестер, обвиняемых в убийстве своего 57-летнего отца. Их младшую 17-летнюю сестру эксперты признали невменяемой в момент убийства. Она была переведена в психиатрическое отделение "Бутырки".Убийство предпринимателя произошло 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе, напоминает ТАСС. На его теле обнаружили множественные колото-резанные ранения груди и шеи. Девушки на допросе свою вину признали. Они объяснили неприязненное отношение к отцу тем, что он причинял им моральные страдания. Девушки пожаловались, что отец использовал их как рабынь, не пускал учиться, угрожал оружием, существенный арсенал которого держал дома.Останкинский суд Москвы санкционировал арест девушек со 2 августа на два месяца.Теперь дело младшей сестры после получения результатов психиатрических экспертиз должно будет расследоваться отдельно от дела ее старших сестер.Убийство было совершено дочерями в ответ на систематическое морально-физическое насилие, в том числе сексуальное, со стороны отца. Сестры согласились на проверку на полиграфе для подтверждения правдивости их показаний.