Дарьи Друзья, заявившая, что она ждет ребенка от певца Александра Серова, и подравшейся на шоу Андрея Малахова, рассказала о своем самочувствии. Девушка записала видеообращение.

Дарьи Друзья, заявившая, что она ждет ребенка от певца Александра Серова, и подравшейся на шоу Андрея Малахова, рассказала о своем самочувствии. Девушка записала видеообращение."Сейчас начнем прием лекарств. Ночная доза", – говорит модель, показывая на камеру две таблетки. После чего кладет их в рот и пытается проглотить.Это удается Дарье с трудом. Она делает пару глотков воды из бутылки, сильно морщится, вода стекает по подбородку, но девушке все равно, она даже не пытается стереть капли. Глотание явно приносит Даше боль. На глазах Друзьяк появляются слезы."Состояние по-прежнему плохое. Очень плохо себя чувствую, – продолжает она дрожащим голосом спустя несколько секунд. – Сегодня батюшка приходил. Была молебень. Завтра будет исповедание о прощении грехов, покаяние. Дай бог мне сил, все наладится".Однако как бы плохо не выглядела Друзьяк, у нее хватило сил сделать видеозапись и разместить ее в Instagram. Многие подписчики не поверили в искренность девушки и упрекнули ее в обмане.Как писали Dni.Ru, модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила на программе "Прямой эфир" Андрея Малахова, что ее изнасиловал певец Александр Серов и теперь носит его ребенка. Народный артист возмущен обвинениями в свой адрес.Певец, который пришел на телевидение отстоять свое доброе имя, нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Девушка вскочила с места и попыталась накинуться на Серова, но ее сбил с ног помощник певца. В итоге завязалась драка, после которой Дарья оказалась в больнице.