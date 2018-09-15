Причиной серьезного ДТП на дублере Рублевского шоссе в Москве, в результате которого Mercedes-Benz врезался в опору перехода и загорелся, стал либо открытый колодезный люк, либо иная помеха на дороге.

Причиной серьезного ДТП на дублере Рублевского шоссе в Москве, в результате которого Mercedes-Benz врезался в опору перехода и загорелся, стал либо открытый колодезный люк, либо иная помеха на дороге. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения.ДТП произошло в субботу днем в районе дома №22 по Рублевскому шоссе. На кадрах видно, как белая легковушка следует в крайней полосе за другой машиной и неожиданно подлетает в воздух. После этого автомобиль повело вправо, он съехал с дороги и врезался в опору надземного перехода.Владельца Mercedes из салона вытащили очевидцы аварии, позже его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.Машина практически полностью выгорела, более того, от огня пострадал и сам переход.