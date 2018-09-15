После рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон практически не участвует в официальных мероприятиях. Жена принца Уильяма пропала на несколько месяцев.

После рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон практически не участвует в официальных мероприятиях. Жена принца Уильяма пропала на несколько месяцев.Британцы забили тревогу из-за исчезновения своей любимицы, но оказалось, что поводов для беспокойства нет. Кейт просто решила чуть дольше побыть в декретном отпуске.Герцогиня Кембриджская наслаждается временем со своим маленьким сыном принцем Луи. Длительность отпуска объяснили тем, что у Кейт теперь трое детей и они требуют гораздо больше внимания. Ранее она быстро выходила из декрета, так как обязанностей по уходу за малышами было меньше.К примеру, после рождения принца Джорджа в 2013 году Миддлтон вернулась к светским выходам всего через шесть недель, а в 2015 году после появления малышки Шарлотты Кейт восстанавливалась четыре месяца.Как пишет журнал Hello, герцогиня Кембриджская попросила продлить отпуск еще и потому, что скоро родит ее младшая сестра Пиппа. Кейт хочет помочь родственнице привыкнуть к роли мамы.Между тем, Миддлтон может в скором времени принять участие в одном из мероприятий королевской семь. Это будет непродолжительный и единичный выход в свет. Так Кейт отдает дань уважения семье и народу. Ранее она несмотря на декрет посетила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, а также пришла на Уимблдон с герцогиней Сассексой.