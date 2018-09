Экс-госсекретарь США Джон Керри отреагировал на заявление нынешнего президента Дональда Трампа о незаконных встречах бывшего главы Госдепа с очень враждебным иранским режимом. Керри посоветовал своему президенту больше беспокоиться о встрече бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Экс-госсекретарь США Джон Керри отреагировал на заявление нынешнего президента Дональда Трампа о "незаконных встречах" бывшего главы Госдепа с "очень враждебным иранским режимом". По мнению Трампа, эти встречи могут служить только для подрыва работы нынешней администрации и в ущерб американскому народу. "Он посоветовал им переждать правление администрации Трампа, — заявил американский президент. — Был ли он зарегистрирован в соответствии с Актом о регистрации иноагентов?"В ответ Джон Керри посоветовал своему президенту больше беспокоиться о встрече бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта со спецпрокурором Робертом Мюллером. На днях Манафорт пошел на сделку со следствием, признав вину по ряду пунктов обвинения, выдвинутого против него в округе Колумбия. Среди них — заговор против США с целью отмывания денег и мошенничества с налогами, сокрытие банковских счетов, нарушение закона о регистрации в качестве иностранного агента и ложь представителям Минюста. Также в числе обвинений — воспрепятствование правосудию путем давления на свидетелей.Экс-госсекретарь Керри также не упустил возможность прорекламировать свою недавно вышедшую книгу мемуаров Every Day Is Extra: по его словам, из нее Трамп мог бы "что-то узнать о ядерном соглашении с Ираном, сделавшем мир безопаснее".Mr. President, you should be more worried about Paul Manafort meeting with Robert Mueller than me meeting with Iran's FM. But if you want to learn something about the nuclear agreement that made the world safer, buy my new book, Every Day Is Extra: https://t.co/DKjc33Kvvu https://t.co/cesltkt0zW— John Kerry (@JohnKerry) 14 сентября 2018 г.