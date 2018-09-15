Обращение недоношенная оказалось, пожалуй, самым мягким среди потока брани, который обрушил на полицейских в аэропорту Толмачево снятый с рейса выпивший житель Ямала. Скандалить он начал еще на борту самолета, следовавшего из Томска в Горно-Алтайск с остановкой в Новосибирске.

Обращение "недоношенная" оказалось, пожалуй, самым мягким среди потока брани, который обрушил на полицейских в аэропорту Толмачево снятый с рейса выпивший житель Ямала. Скандалить он начал еще на борту самолета, следовавшего из Томска в Горно-Алтайск с остановкой в Новосибирске, а потому до конечной точки не добрался, "стараниями" оскорбленных стражей порядка осев в дежурной части."Не желая быть привлеченным к административной ответственности, фигурант в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудников правоохранительных органов", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Сделанная запись подтверждает, что 43-летний мужчина не только активно использовал выражения из словаря обсценной лексики, но и открыто угрожал полицейским расправой."Сутки, двое — я выйду, и конец тебе, старшина! Вот это будет номер!" — заглядывал в ближайшее будущее задержанный, устроивший пьяный дебош на борту самолета. От скуки он каждые 10 минут просился в туалет и выбивал кулаком ритм по стеклу.Нежелание держать язык за зубами обернулось в дополнение к административному еще и уголовным делом по факту оскорбления представителей власти.