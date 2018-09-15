Исход встречи Кубка Дэвиса между мужскими сборными России и Белоруссии решался в матче между Даниилом Медведевым и Егором Герасимовым. Игра получилась крайне упорной. И все же россиянин выиграл со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, принеся победу своей команде.

Исход встречи Кубка Дэвиса между мужскими сборными России и Белоруссии решался в матче между Даниилом Медведевым и Егором Герасимовым. Игра получилась крайне упорной. И все же россиянин выиграл со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, принеся победу своей команде.Таким образом, сборная России сохранила за собой место в первой группе Европейско-африканской зоны, являющейся вторым дивизионом Кубка Дэвиса после Мировой группы.Напомним, что наибольший вклад в победу команды внес Карен Хачанов, выигравший два одиночных поединка. Россияне обыграли белорусов со счетом 3:2.