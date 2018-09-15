Россиянка Юлия Ефимова одержала третью победу на этапе Кубка мира, который проходит в Дохе. На этот раз она быстрее других преодолела дистанцию 50 метров брассом с результатом 30,43 секунды.

Россиянка Юлия Ефимова одержала третью победу на этапе Кубка мира, который проходит в Дохе. На этот раз она быстрее других преодолела дистанцию 50 метров брассом с результатом 30,43 секунды.Второе время дня показала еще одна россиянка Виталина Симонова (32,01). В тройке лучших оказалась и венгерка Катинка Хошсу (32,81), сообщает РИА Новости.Напомним, что ранее на этапе Кубка мира в Дохе Ефимова стала лучшей в заплывах на 100 и 200 метров.