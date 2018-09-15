В Ярославле местный Локомотив в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречался с череповецкой Северсталью. Команда Дмитрия Квартальнова сумела сломить сопротивление гостей, победив со счетом 4:1.

В Ярославле местный "Локомотив" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречался с череповецкой "Северсталью". Команда Дмитрия Квартальнова сумела сломить сопротивление гостей, победив со счетом 4:1.Хозяева льда открыли счет на 3-й минуте матча. Автором шайбы стал Артур Каюмов, которому ассистировал Георгий Иванов.В начале второго периода чешский легионер "Локомотива" Якуб Накладал удвоил преимущество своей команды, отличившись в большинстве. Однако еще до перерыва Матей Странски отквитал одну шайбу.В третьем периоде голы Петри Контиолы и Андрея Локтионова расставили все по своим местам. Уверенная победа "железнодорожников" со счетом 4:1.