Минобороны России приступило к анализу сенсационных документов экс-министра безопасности Грузии. Игорь Гиоргадзе заявил о том, что в лаборатории под Тбилиси американские военные проводили эксперименты над людьми.

Минобороны России приступило к анализу сенсационных документов экс-министра безопасности Грузии. На этой неделе Игорь Гиоргадзе заявил о том, что в лаборатории под Тбилиси американские военные проводили эксперименты над людьми. А теперь в подтверждение своих слов министр выложил на своем сайте сотни страниц секретных записей о фатальных опытах и о разработке биологического и химического оружия.Вместо имен и фамилий лишь порядковый номер. Истории болезни заканчиваются одним словом — мертв. Сотни страниц секретных документов экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе выложил на своем сайте. По записям становится понятно, что только в декабре 2015 года в ходе экспериментов скончались 30 человек. 24 из них умерли в один день по "неизвестной" причине. Об этом Гиоргадзе сам рассказал на недавней пресс-конференции."За апрель и август 2016 года: в апреле умирает 30 человек, в августе 13 человек. Вызывает недоумение то обстоятельство, что в графе "причина смерти" значится запись "неизвестно". Никаких расследований по поводу причин их смерти не проводилось" – говорит Игорь Гиоргадзе, министр государственной безопасности Грузии в 1993-1995 годах.Умершие — те, на ком тестировали вакцины. Исходя из обнародованных документов, это были вакцины от гепатита С."Вакцины от гепатита С как таковой не существует. Работы ведутся. Но пока достаточно хороших данных нет. Может быть, под маркой гепатита С испытывалось что-то другое", — считает Иван Дятлов, академик РАН, директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора.Что-то другое — это сибирская язва, чума, свиной грипп. Возбудителей этих болезней производят в Центре по исследованию общественного здоровья имени Лугара в пригороде Тбилиси. Объект построен на деньги Пентагона (300 миллионов долларов). На кадрах церемонии открытия президент Грузии Михаил Саакашвили, американский сенатор Ричард Лугар и помощник министра обороны США.Есть в опубликованных документах еще много интересного. Например, серия специального биологического вооружения. Беспилотник для распространения в воздухе насекомых: задача — доставить зараженных малярией комаров в определенную точку. По документам, эти москиты могут распространять также тропическую лихорадку и лихорадку Зика. А еще есть патроны, которые вместо пороха содержат смертельные бактерии и вирусы. Боеприпасы предполагается тайно поставлять в войска противника, чтобы отравить личный состав."Многие возбудители особо опасных инфекций потенциально могут использоваться как биологически поражающие агенты. Это могут работать лаборатории военного уровня", — объясняет Николай Рудаков, директор омского НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора.Американские военные уверяют, что передали лабораторию грузинским ученым. Туда якобы водят экскурсии и бояться нечего. Но эпидемии последние годы преследуют людей. Жалуются на странные симптомы.Гиоргадзе называет это место "лабораторией смерти". Якобы там работают не только над вакцинами от местных вирусов, но и разрабатывают их новые разновидности, от которых нет лекарств.Сеть таких лабораторий при участии Пентагона представлена уже в 25 странах мира. Причем некоторые из граничат с Россией, вокруг которой, по сути, стягивается "пояс" из секретных биологических лабораторий. В самих же Штатах разработка биологического оружия запрещена. Документы экс-министра безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе по военно-биологической программе США сейчас анализируют в российском Минобороны.