За праздничным столом ветеран с удовольствием рассказал о годах службы. Гости сердечно поздравили Александра Васильевича с юбилеем, пожелали ему здоровья...

Свой 90-летний юбилей отметил ветеран органов внутренних дел Александр Пустынкин. Поздравить юбиляра приехали инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Куриловское» г. Москвы капитан полиции Светлана Кольцова, психолог группы по работе с личным составом Елена Иванова и сотрудники Управления.Юбиляр с удовольствием принимал поздравления и наилучшие пожелания от молодого поколения стражей порядка. Особенно растрогали Александра Васильевича поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и долгих дет жизни, а также благодарность начальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Шамиля Сибанова за долгую и безупречную службу.Александр Васильевич родился в Рязанской области. Срочную службу проходил в пограничных войсках на границе с Турцией, после демобилизации переехал на постоянное место жительства в Московскую область. И уже тут, в 1953 году начал свой долгий служебный путь длиною в 32 года в отделе ведомственной милиции по охране зданий Совета Министров РСФСР.За праздничным столом ветеран с удовольствием рассказал о годах службы: как его фотографии всегда украшали доску почета в родном отделе, как всегда поддерживал себя в великолепной физической форме, вел здоровый образ жизни. Также юбиляр показал гостям множество медалей за безупречную службу и с интересом расспросил действующих сотрудников о том, как служат полицейские сегодня.Гости сердечно поздравили Александра Васильевича с юбилеем, пожелали ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни и вручили ему подарки и цветы.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79