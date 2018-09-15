Столичным дерби стартовал седьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ). На московском стадионе РЖД-Арена Локомотив принимал Динамо. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Столичным дерби стартовал седьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ). На московском стадионе "РЖД-Арена" "Локомотив" принимал "Динамо". Встреча завершилась со счетом 1:1.Первый гол в матче уже на пятой минуте забил португальский полузащитник "бело-голубых" Мигел Кардозу. Железнодорожники отыгрались на 32-й минуте. Счет сравнял полузащитник хозяев Антон Миранчук. С 66-й минуты "Локомотив" играл в меньшинстве. Вторую желтую карточку за грубую игру получил польский полузащитник Гжегож Крыховяк."Динамо" набрало 10 очков и поднялось на шестую позицию в турнирной таблице. Железнодорожники с девятью баллами после семи туров занимают восьмое место.