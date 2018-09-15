Мария Максакова сала гостьей программы Евгения Киселева на телеканале Прямой. Оперная дива рассказала о готовящемся на нее покушении.

Мария Максакова сала гостьей программы Евгения Киселева на телеканале "Прямой". Оперная дива рассказала о готовящемся на нее покушении."Большое спасибо, Евгений Киселев, за чудесную программу, атмосферу, за Ваш журналистский Дар", – написала на своей странице в Facebook Мария, рассказав о программе.К своему посту Максакова добавила ссылку на видео-фрагмент интервью. Судя по записи разговор шел об угрозах в адрес оперной дивы."Как только угроза появилась в Сети, спустя каких-то 10 часов мой телефон начали обрывать. Звонила вся российская пресса", – пожаловалась ведущему Мария.При этом выглядела оперная дива не лучшим образом. Мария немного располнела, а из-за особенности освещения студии на ее лице появился жирный блеск. С макияжем Максакова тоже прогадала – нюдовый оттенок помады расплющил рот певицы, а при разговоре нижняя губа Марии будто оттопыривалась.Раньше Максакова не позволяла себе таких просчетов во внешности. Мария всегда выглядела великолепно. Даже эксперимент с прической, когда она решилась на короткую стрижку, пошел певице на пользу, Мария стала выглядеть моложе и ярче.