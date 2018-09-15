Матчем между Уотфордом и Манчестер Юнайтед завершилась субботняя программа 5-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на поле Уотфорда и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Матчем между "Уотфордом" и "Манчестер Юнайтед" завершилась субботняя программа 5-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на поле "Уотфорда" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.В составе победителей мячи забили Ромелу Лукаку (35-я минута) и Крис Смоллинг (38-я)​​​. У хозяев голом отметился Эндри Грэй (65-я). Отметим, что на 93-й минуте "МЮ" остался в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален Неманья Матич.В турнирной таблице Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" с девятью очками занимает восьмое место, "Уотфорд" с 12 баллами идет четвертым.