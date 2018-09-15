Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившиеся в западных СМИ публикации о том, что в базе данных ФМС России имеются документы, указывающие на причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к спецслужбам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившиеся в западных СМИ публикации о том, что в базе данных ФМС России имеются документы, указывающие на причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к спецслужбам.На своей странице в Facebook Захарова однозначно оценила эти сообщения, как дезинформацию. "После того, как "Беллингкэт" (там ещё были соавторы сенсации, но оставим) сегодня опубликовали информацию о том, что согласно "базе данных ФМС" Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть "Беллингкэта". И мало того, скорее всего, речь идёт о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу", — пишет М.Захарова.Она весьма скептически оценивает утверждения западных экспертов, что эти документы действительно принадлежали ФМС."Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Ещё раньше их начали подозревать. И всё это время никаких "баз данных" не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись... И сразу бах — "база ФМС" взломана", — отмечает М.Захарова."Почему "Беллингкэту" легче за ночь "взломать базу данных ФМС", чем раздобыть хоть одно доказательство "причастности" Петрова и Боширова к отравлению?", — задает риторический вопрос Мария Захарова.Ранее британская медиаслужба ВВС сообщила, что опубликованные ресурсами The Insider и Bellingcat документы указывают на причастность Петрова и Боширова к российским спецслужбам. При этом, ВВС оговорилось, что подлинность этих документов не подтверждается, сообщает "Интерфакс".