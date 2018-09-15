Маршрут авиапатрулирования пролегал над самыми залесёнными районами

Маршрут авиапатрулирования пролегал над самыми залесёнными районамиГУ МЧС по Владимирской области провело воздушную разведку территории, чтобы оценить обстановку с природными пожарами. По словам спасателей, обстановка контролируемая.Как сообщает пресс-служба ведомства, в разведке приняли участие врио начальника главка Руслан Блинов и замначальника Павел Литов. Маршрут авиапатрулирования пролегал над самыми залесёнными районами – Судогодским, Гусь-Хрустальным, Собинским и Петушинским. В последних трёх перечисленных в течение всего пожароопасного периода фиксировалось наибольшее количество очагов природных пожаров.Блинов заявил, что обстановка в регионе стабильная и контролируемая. Во всех обнаруженных очагах пожаров работают спасатели. Они локализованы, угроза распространения огня отсутствует. Организовано также наземное патрулирование.Добавим, по 16 сентября в лесах региона сохранится высокий, четвертый класс пожарной опасности.