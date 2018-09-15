Президент США Дональд Трамп обдумывает вопрос о возможности увольнения министра обороны Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов в ноябре. Глава государства хотел бы заменить его на более сговорчивого человека, утверждают американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп обдумывает вопрос о возможности увольнения министра обороны Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов в ноябре. Глава государства хотел бы заменить его на более сговорчивого человека, пишет ТАСС со ссылкой на американские СМИ.По сведениям журналистов, которые в свою очередь ссылаются на сразу на несколько чиновников, как действующих, так и бывших, представителей Белого дома, Конгресса и Пентагона, в последние месяцы отношения Трампа с Мэттисом окончательно испортились. Президент недоволен тем, что глава Пентагона не дает использовать Вооруженные силы во внутриполитической борьбе. Кроме того, Трамп и Мэттис разошлись во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Южной Кореей, выход США из сделки с Ираном. Их точки зрения не совпадают и по другим актуальным международным вопросам.Американские СМИ отмечают, что министр обороны при встречах с президентом не демонстрирует открыто несогласие или неповиновение, однако при обсуждении важных тем доказывает свою правоту. Трамп же, как отмечают журналисты, властолюбив, и ему стали надоедать постоянные возражения.При подобных обстоятельствах 22 марта был отправлен в отставку помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер, которого сменил Джон Болтон, напоминает в этой связи американская пресса.