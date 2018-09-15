Открытое письмо с требованием об отставке направили министру внутренних дел ФРГ Хорсту Зеехоферу несколько общин мигрантов Германии, благотворительных и инициативных организаций по вопросам миграции и борьбы с расизмом. Ранее министр назвал миграционный вопрос корнем всех политических проблем в стране.

Открытое письмо с требованием об отставке направили министру внутренних дел ФРГ Хорсту Зеехоферу несколько общин мигрантов Германии, благотворительных и инициативных организаций по вопросам миграции и борьбы с расизмом. Ранее министр назвал миграционный вопрос корнем всех политических проблем в стране, напоминает РИА Новости.По мнению авторов письма, среди которых турецкая община в Германии, Центральный совет Сербии в Германии и другие организации, Зеехофер недостаточно серьезно относится к угрозе от праворадикального движения в стране, и поэтому не может защищать интересы всех ее граждан. Подписанты письма заявляют, что сейчас очень переживают за Германию и обеспокоены тем, что ультраправые доминируют в новостях и призывают выгонять иностранцев."Мы в состоянии шока наблюдаем руки, вскинутые в гитлеровском приветствии, и вспоминаем, что эта страна однажды уже не сумела побороть истоки нацизма. Мы обеспокоены, так как мы и наши дети не можем безопасно и свободно передвигаться из-за нашей внешности, наших имен или веры", — говорится в письме.Сам Зеехофер тем временем заявил на съезде возглавляемого им Христианско-социального союза (ХСС), что Германии нужен более тщательный контроль ее внешних границ. Тогда, по словам министра, миграционные процессы были бы упорядоченными и более соответствовали бы нормам права и гуманности, передает ТАСС.Ни одна страна в мире не в состоянии принимать мигрантов и беженцев без ограничений, говорит он, добавив, что всегда выступал за порядок при приеме иностранцев как предпосылку для их успешной интеграции в германское общество. Ключ к успешному приему мигрантов, по словам Зеехофера — упорядоченность и одновременно гуманность. Министр также напомнил о необходимости высылать из страны соискателей убежища, нарушивших закон.