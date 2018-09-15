Следящий за парковками инспектор подвергся нападению со стороны группы молодых людей в пригороде британского Бирмингема. Очевидцы сняли избиение на видео.
Следящий за парковками инспектор подвергся нападению со стороны группы молодых людей в пригороде британского Бирмингема, сообщает Birmingham Live. Очевидцы сняли избиение на видео.
Инцидент произошел днем в минувшую пятницу, 14 сентября, в предместье Алум-Рок, но что спровоцировало агрессию, пока что остается неизвестным. На кадрах видно, что нападавшие в черных куртках повалили сотрудника службы паркинга на землю, после чего один из злоумышленников нанес ему несколько ударов ногой по голове. Его сообщники тем временем завладели служебным мопедом, на котором и скрылись с места.
От серьезных травм инспектора уберег мотоциклетный шлем, тем не менее ему потребовалась помощь медиков.
В розыск были объявлены пятеро молодых людей азиатской внешности, по данным The Guardian, одного из подозреваемых задержали.
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, в частности, уже прозвучали призывы ввести правило нулевой терпимости для мигрантов, совершивших преступления аналогичные этому.