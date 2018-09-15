Следящий за парковками инспектор подвергся нападению со стороны группы молодых людей в пригороде британского Бирмингема. Очевидцы сняли избиение на видео.

Следящий за парковками инспектор подвергся нападению со стороны группы молодых людей в пригороде британского Бирмингема, сообщает Birmingham Live. Очевидцы сняли избиение на видео.Инцидент произошел днем в минувшую пятницу, 14 сентября, в предместье Алум-Рок, но что спровоцировало агрессию, пока что остается неизвестным. На кадрах видно, что нападавшие в черных куртках повалили сотрудника службы паркинга на землю, после чего один из злоумышленников нанес ему несколько ударов ногой по голове. Его сообщники тем временем завладели служебным мопедом, на котором и скрылись с места.От серьезных травм инспектора уберег мотоциклетный шлем, тем не менее ему потребовалась помощь медиков.В розыск были объявлены пятеро молодых людей азиатской внешности, по данным The Guardian, одного из подозреваемых задержали.Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, в частности, уже прозвучали призывы ввести правило нулевой терпимости для мигрантов, совершивших преступления аналогичные этому.