Односторонние требования США о дополнительных инспекциях в России по химическому оружию Москва выполнять не будет. Об этом заявила в программе Вести. Экономика на канале Россия 24 Мария Захарова. Официальный представитель МИД России считает эти требования нелегитимными и ультимативными.

Односторонние требования США о дополнительных инспекциях в России по химическому оружию Москва выполнять не будет. Об этом заявила в программе "33Live.Ru Экономика" на канале "Россия 24" Мария Захарова. Официальный представитель МИД России считает эти требования нелегитимными и ультимативными.Кроме того, Россия не будет реагировать на требования, которые Вашингтон обосновывает своим внутренним законодательством.Мария Захарова напомнила, что еще в сентябре 2017 года Россия под контролем Организации по запрещению химического оружия завершила уничтожение запасов военных отравляющих веществ. Инспекции этих объектов проводятся регулярно экспертами ОЗХО. За восемь месяцев 2018 года таких проверок российских предприятий химической промышленности было четыре, подчеркнула Мария Захарова. Также были проверены четыре из пяти конверсированных объекта. Ожидается, что вскоре будет проведена инспекция и на пятом предприятии.Представитель МИД России подчеркнула, что проверки никогда не прекращались."Вступившая в силу в 1997 году Конвенция по запрещению химического оружия предусматривает равные права и обязательства всех ее участников, — добавила Захарова. — О чем в Вашингтоне прекрасно осведомлены. Им, прежде всего, следует самим все-таки выполнить свое основное обязательство по КЗХО и ликвидировать собственный арсенал химического оружия".Мария Захарова напомнила, что именно Вашингтон ратовал за то, чтобы были прописаны конкретные сроки уничтожения американского химоружия – апрель 2007 года. Однако на календаре уже 2018 года, а Соединенные Штаты до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ.