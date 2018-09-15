В Москве состоялся закрытый показ киноверсии зрелищного мюзикла Анна Каренина. Киноверсию популярного спектакля покажут в 28 городах России уже 22 сентября — зрители впервые увидят оригинальную российскую театральную постановку на большом экране.

В Москве состоялся закрытый показ киноверсии зрелищного мюзикла "Анна Каренина". Киноверсию популярного спектакля покажут в 28 городах России уже 22 сентября — зрители впервые увидят оригинальную российскую театральную постановку на большом экране.На премьерном показе продюсеры Владимир Тартаковский и Алексей Болонин сообщили, что киноверсию "Анны Карениной" увидят также в США, Мексике, Канаде, Ирландии, Великобритании, Китае, Японии и других странах."До нас никто никогда не создавал киноверсии мюзиклов для показа на больших экранах. Мюзикл снимать особенно сложно, потому что жанр динамичный и, чтобы передать всю атмосферу, которую видит зритель в театре, требуется особый подход. Мы пошли на этот эксперимент осознанно и считаем, что у киноверсии мюзикла "Анна Каренина" будет такая же успешная судьба, как и у спектакля, кстати, самого посещаемого в Москве, – отмечают продюсеры.Они выразили уверенность в том, что киноверсия станет достойным продолжением успеха мюзикла. И это подтверждает интерес к проекту со стороны профессионального сообщества. В первую очередь, создание киноверсии говорит о популяризации спектакля "Анна Каренина", жанра мюзикла и возможностей театра в целом. Ко всему прочему, это действительно уникальное событие: те артисты, которые играют в этом спектакле, никогда не видели себя из зала и, наконец, сегодня они получили такую возможность.Киноверсию мюзикла уже с триумфом показали в Южной Корее, а в ближайшее время, на волне успеха, там состоятся дополнительные показы.22 сентября "Анну Каренину" в кино смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Набережных Челнов, Новосибирска, Перми, Уфы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Вологды, Белгорода, Саратова, Воронежа, Ульяновска, Сургута, Калининграда, Ставрополя, Красноярска, Тулы, Коврова, Ижевска, Краснодара, Мурманска, Новокузнецка, Рязани, Сыктывкара в объединенной сети кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк".Премьера мюзикла "Анна Каренина" состоялась в 2016 году, с тех пор спектакль сопровождают неизменные аншлаги. Спектакль, созданный командой российских авторов, использовавших самые современные театральные технологии, получил несколько престижных театральных наград и вызывает большой интерес в зарубежных странах. "Анна Каренина" стала первым российским мюзиклом, поставленным по лицензии за границей – в Южной Корее.