В Москве состоялся закрытый показ киноверсии зрелищного мюзикла Анна Каренина. Киноверсию популярного спектакля покажут в 28 городах России уже 22 сентября — зрители впервые увидят оригинальную российскую театральную постановку на большом экране.
В Москве состоялся закрытый показ киноверсии зрелищного мюзикла "Анна Каренина". Киноверсию популярного спектакля покажут в 28 городах России уже 22 сентября — зрители впервые увидят оригинальную российскую театральную постановку на большом экране.
На премьерном показе продюсеры Владимир Тартаковский и Алексей Болонин сообщили, что киноверсию "Анны Карениной" увидят также в США, Мексике, Канаде, Ирландии, Великобритании, Китае, Японии и других странах.
"До нас никто никогда не создавал киноверсии мюзиклов для показа на больших экранах. Мюзикл снимать особенно сложно, потому что жанр динамичный и, чтобы передать всю атмосферу, которую видит зритель в театре, требуется особый подход. Мы пошли на этот эксперимент осознанно и считаем, что у киноверсии мюзикла "Анна Каренина" будет такая же успешная судьба, как и у спектакля, кстати, самого посещаемого в Москве, – отмечают продюсеры.
Они выразили уверенность в том, что киноверсия станет достойным продолжением успеха мюзикла. И это подтверждает интерес к проекту со стороны профессионального сообщества. В первую очередь, создание киноверсии говорит о популяризации спектакля "Анна Каренина", жанра мюзикла и возможностей театра в целом. Ко всему прочему, это действительно уникальное событие: те артисты, которые играют в этом спектакле, никогда не видели себя из зала и, наконец, сегодня они получили такую возможность.
Киноверсию мюзикла уже с триумфом показали в Южной Корее, а в ближайшее время, на волне успеха, там состоятся дополнительные показы.
22 сентября "Анну Каренину" в кино смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Набережных Челнов, Новосибирска, Перми, Уфы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Вологды, Белгорода, Саратова, Воронежа, Ульяновска, Сургута, Калининграда, Ставрополя, Красноярска, Тулы, Коврова, Ижевска, Краснодара, Мурманска, Новокузнецка, Рязани, Сыктывкара в объединенной сети кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк".
Премьера мюзикла "Анна Каренина" состоялась в 2016 году, с тех пор спектакль сопровождают неизменные аншлаги. Спектакль, созданный командой российских авторов, использовавших самые современные театральные технологии, получил несколько престижных театральных наград и вызывает большой интерес в зарубежных странах. "Анна Каренина" стала первым российским мюзиклом, поставленным по лицензии за границей – в Южной Корее.