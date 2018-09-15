Забавные снимки были сделаны во время свадьбы одной американской пары в зоопарке штата Миннесота. В том числе – перед вольером, в котором находится медведь. Фотографии с изменяющимся выражением морды хищника на фоне молодоженов позже попали в Сеть и вызвали бурную реакцию пользователей.

Забавные снимки были сделаны во время свадьбы одной американской пары. Эллисон и Тейбор решили устроить фотосессию в зоопарке штата Миннесота. В том числе – перед вольером, в котором находится медведь.Снимки с изменяющимся выражением морды хищника на фоне молодоженов позже попали в Сеть и вызвали бурную реакцию пользователей, передает РИА Новости.В частности, под публикациями фотографий на Reddit высказывается множество предположений о том, что чувствовал медведь, глядя на влюбленных молодоженов перед его вольером.Одни считают, что медведь выглядит как третий лишний или отвергнутый любовник, а кому-то кажется, что, умей он говорить, то сказал бы: "Объявляю вас обедом и ужином!"Впрочем, ироничных комментариев под снимками очень много. Прежде всего, из-за выбора места для фотосессии. В одном из них пользователь, например, пишет: "Какая ирония – жениться там, где кругом одни клетки".