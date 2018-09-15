Бывший заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей арестована до 13 ноября по делу о пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня.

Бывший заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей арестована до 13 ноября по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".Женщина обвиняется по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ, и, по мнению следователей, может скрыться от следствия. Хотя адвокат сообщил, что его подзащитная неоднократно вызывалась следователями для дачи показаний и всегда являлась по первому вызову, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Светланы Шенгерей, передает ТАСС.Пожар в четырехэтажном ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.Светлана Шенгерей работала в должности начальника отдела стройнадзора в Кемерове с ноября 2013 года до 14 марта 2016 года. Именно в ее обязанности входило проконтролировать реконструкцию здания "Кемеровского кондитерского комбината" в торговый центр "Зимняя вишня".В областной инспекции Шенгерей работала под руководством Танзилии Комковой, которая также проходит обвиняемой по делу о пожаре. По версии следствия, женщины сговорились скрыли обнаруженные в ходе реконструкции нарушения, подписав акт о соответствии здания требованиям безопасности.