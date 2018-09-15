Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который шокирует общественность нестандартным внешним видом, поделился впечатлениями о фильме Шейна Блэка Хищник. Молодой человек в восторге от картины.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который шокирует общественность нестандартным внешним видом, поделился впечатлениями о фильме Шейна Блэка "Хищник". Молодой человек в восторге от картины."*** (тоже самое, что и "ой" – здесь и далее прим.ред.) ребята не кидайте в меня мусором и говном, но мне ****** (очень) как понравился новый "Хищник", – написал Денис на своей странице в соцсети."Я знаю все ваши доводы и разведения руками, но я обожаю этот трэш и жму руку Шэйну Блэку оторванной рукой рандомного убитого чувака.И между этим ******** (ужасом) контуженного и Хищниками Родригеза на сложных щщах я выберу этот ****** (ужас) контуженного даж не задумываясь", – поделился впечатлением о фильме сын актрисы Елены Яковлевой.Премьера "Хищника" в России состоялась 13 сентября. Сюжет четвертого фильма культовой франшизы отличается от предыдущих картин лишь одним – на этот раз убийство людей не является основной целью хищников. Пришельцы решают собственные проблемы.Перед премьерой фильма в Сети разгорелся скандал. Дело в том, что Шейн Блэк привнес в нового "Хищника" жанровые изменения: фильм стал богаче на комические сцены и шутки. Одни зрители восприняли это с восторгом, а другие обвинили режиссер в незнании азов вселенной проекта "Хищник". Видимо, своим постом Денис поддержал зрителей, выступающих за новый вариант старого фильма.Отметим, что Шальных не первый раз дает оценку громкой картине. До этого Денис упрекнул российское телевидение в искажении сериала "Игра престолов" некачественным переводом.Как писали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест.Недавно с Шальных приключилась беда – Денис покалечил руку из-за чего перенес операцию. Мужчине потребовалась помощь медиков после того, как он получил переломы пальца ноги и кисти руки.