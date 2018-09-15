Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием. В суде он признал себя виновным в сговоре против США, а также в попытке воспрепятствовать правосудию.

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием. В суде он признал себя виновным в сговоре против США, а также в попытке воспрепятствовать правосудию.Дело против Манафорта вел спецпрокурор Роберт Мюллер — он расследует предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы. Однако, министр иностранных дел Сергей Лавров уже подчеркивал, что обвинения Манафорта не имеют никаких связей с Россией.Это уже второй соратник Трампа, который пошел на сделку со следствием, напоминает телеканал "Россия 24". До этого так поступил бывший адвокат американского президента Майкл Коэн.