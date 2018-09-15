На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге горит жилой дом, оттуда эвакуированы более 30 человек. Здание, в котором произошло возгорание, в начале XX века было доходным домом. Сейчас там живут люди, кроме того, в доме располагается несколько кафе и хостел.

На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге горит жилой дом, оттуда эвакуированы более 30 человек. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, пожар возник вечером в субботу. На данный момент известно, что огнем охвачена кровля дома номер 95 по Лиговскому проспекту. На месте работают пожарные. Возгоранию присвоен ранг номер 2.Здание, в котором произошло возгорание, в начале XX века было доходным домом. Сейчас там живут люди, кроме того, в доме располагается несколько кафе и хостел.