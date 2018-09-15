В Туле матчем между местным Арсеналом и самарским футбольным клубом Крылья Советов продолжилась программа седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счетом 4:0.

В Туле матчем между местным "Арсеналом" и самарским футбольным клубом "Крылья Советов" продолжилась программа седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счетом 4:0.В составе победителей дубль сделал Сергей Ткачев (21-я и 50-я минуты), еще по мячу в ворота самарцев отправили Лука Джорджевич (73-я) и Зелимхан Бакаев (82-я).Отметим, что "Арсенал" смог прервать безвыигрышную серию из трех матчей. В турнирной таблице туляки с восемью очками занимают 10-ю строчку. "Крылья Советов" с семью баллами идут 12-ми.