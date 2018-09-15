Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выложила в своем Фейсбуке сообщение с фотографиями, как она принимает участие в уборке парка в украинском Днепре (бывшем Днепропетровске). Там она вместе с мэром Борисом Филатовым присоединилась ко Всемирному дню уборки.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выложила в своем "Фейсбуке" сообщение с фотографиями, как она принимает участие в уборке парка в украинском Днепре (бывшем Днепропетровске).Там она вместе с мэром Борисом Филатовым присоединилась ко Всемирному дню уборки, сообщает сайт Днепра.Эта акция объединяет миллионы волонтеров в 156 странах мира и призвана привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты.