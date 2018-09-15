В сознание пришел Петр Верзилов. Он по-прежнему находится в реанимацию, рассказала участница группы Pussy Riot Мария Алехина. В клиническую больницу имени Бахрушиных в Сокольниках он попал 11 сентября.

В сознание пришел Петр Верзилов. Он по-прежнему находится в реанимацию, рассказала участница группы Pussy Riot Мария Алехина. В клиническую больницу имени Бахрушиных в Сокольниках он попал и 11 сентября.13 сентября Верзилова перевели в реанимацию НИИ Склифософского в тяжелом предынсультном состоянии, напоминает "Интерфакс". По предварительной версии, причиной недомогания Верзилова было отравление. Однако чем оно было вызвано – неизвестно. В крови мужчины медики не обнаружили подозрительных веществ.Экс-участник арт-группы "Война" и продюсер Russy Riot начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Скорую вызвала его девушка Вероника Никульшина. Вместе с Верзиловым она летом 2018 года выбежала на поле стадиона "Лужники" во время финала чемпионата мира по футболу.