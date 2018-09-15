Сотрудники московской полиции задержали семь человек, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу холостыми патронами в центре города.

Сотрудники московской полиции задержали семь человек, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу холостыми патронами в центре города."На Марксистской улице в районе дома 5 задержаны семь человек, которые стреляли из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова", — сообщил источник ТАСС в полиции.Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила факт задержания. "В настоящее время семь человек в состоянии алкогольного опьянения доставлены в отдел полиции", — проинформировали в ведомстве.Полиция прибыла на место происшествия после звонка от гражданина, который сообщил о хлопках в офисном здании. Идет проверка.