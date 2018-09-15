В английской футбольной премьер-лиге прошел центральный матч 5-го тура: лондонский Тоттенхэм Хотспур принимал Ливерпуль. Команда Юргена Клоппа стартовала с четырех побед, но все они были одержаны над середняками. И вот – гостевой успех в игре со шпорами – 2:1.

В английской футбольной премьер-лиге прошел центральный матч 5-го тура: лондонский "Тоттенхэм Хотспур" принимал "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа стартовала с четырех побед, но все они были одержаны над середняками. И вот – гостевой успех в игре со "шпорами" – 2:1."Красные" ехали в Лондон с чувством настороженности: немецкий тренер мерсисайдцев Клопп отдавал должное "Тоттенхэму", который, впрочем, начал первенство неровно. С одной стороны на счету "шпор" крупная победа над "Манчестер Юнайтед" (3:0), а с другой в 4-м туре лондонцы проиграли скромному "Уотфорду" (1:2).Игра на поле "Хотспур" началась с затяжной разведки, в которой, как оказалось, преуспели гости. Во всяком случае именно они в самом конце тайма организовали несколько курьезный, но от этого ничуть не менее значимый гол Вейналдума.Так, получив "гол в раздевалку", хозяева в перерыве вынуждены были искать способ не просто отыграться, но и переломить ход матча, в котором они неожиданно для себя уступали. Увы, но аргентинский тренер "шпор" Маурисио Почеттино не сумел найти для подопечных нужных слов.Второй тайм проходил в достаточно бессистемных атаках "Тоттенхэма", а гости огрызались нечасто, но опасно. Так был забит второй гол – отличился Фирмино на 54-й минуте, — и уже в тот момент, за 35 минут до конца показалось, что у хозяев не найдется аргументов. Они нашли в себе силы только под занавес встречи в добавленное время "размочить" счет: гол на счету Ламелы.