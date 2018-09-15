Дина Аверина взяла золото Чемпионата мира по художественной гимнастике в личном многоборье. Она набрала высший бал по результатам четырех упражнений - с обручем, мячом, лентой и булавами. На третьем месте еще одна российская спортсменка - Александра Солдатова. Серебро - у гимнастки из Израиля.

Дина Аверина взяла золото Чемпионата мира по художественной гимнастике в личном многоборье. Она набрала высший бал по результатам четырех упражнений — с обручем, мячом, лентой и булавами. На третьем месте еще одна российская спортсменка — Александра Солдатова. Серебро — у гимнастки из Израиля.Разных возрастов, из разных городов. Кто-то в кокошнике, кто-то в футболке с портретами наших гимнасток. Кажется, российских болельщиков в софийском зале не меньше, чем болгарских.Личное многоборье. Это действительно стоит увидеть своими глазами. 12 лучших гимнасток планеты выступают друг за другом, каждая — в четырёх видах.Вместо традиционного в русском танце платка — гимнастическая лента. Россиянка Дина Аверина выполняет элементы на невероятной скорости. Казалось, ещё немного и пойдёт вприсядку, зал уж точно.Всего за полторы минуты на ковре, она успевает показать целый спектакль. Задорный "Петрушка" в упражнениях с мячом. Тревожная и стремительная в раунде с обручем, как будто одно целое с музыкой Хачатуряна. С булавами Дина Аверина выступает так, что любой жонглёр позавидует.Она снова лучшая в мире. Это уже пятое золото Дины Авериной на соревнованиях в Софии. Говорит, отдаст сестре Арине, которая в многоборье не попала.Бронза — тоже у россиянки — Александры Солдатовой. Ирония судьбы: вчера она стала чемпионкой в упражнениях с лентой, а сегодня именно коварная лента подвела: путалась и падала.То, что сейчас вспоминается с улыбкой, тогда казалось провалом. После первого раунда Солдатова была во второй десятке. Но за кулисами тренер нашла нужные слова.Упражнения с мячом под музыку Минкуса, вальс Шостаковича с булавами, выступление с обручем — выполнены идеально. Спортсменка так вдохновилась словами тренера, что ей совсем немного не хватило до второго места. Гимнастке из Израиля Линой Ашрам россиянка проиграла всего полбалла.Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины завершили своё выступление на чемпионате мира в Софии. Взяли 10 наград, 6 из которых золотые. Впереди — соревнования групп. Будет разыграно 3 комплекта медалей. Россиянки — фавориты.