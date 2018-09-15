C космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Delta II со спутником ICESat-2, предназначенным для зондирования полярных льдов Земли. Спутник с помощью находящегося на его борту лазера будет ежедневно вести измерения толщины ледового покрова нашей планеты, в том числе плавучих льдов.

C космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Delta II со спутником ICESat-2, предназначенным для зондирования полярных льдов Земли. Прямая трансляция пуска ракеты идет на сайте НАСА. Старт был дан в 16:02 по московскому времени, передает РИА Новости.По сообщению владельца ракеты-носителя — американской компании United Launch Alliance — это последний старт Delta II в данной конфигурации. Спутник ICESat-2 с помощью находящегося на его борту лазера будет ежедневно вести измерения толщины ледового покрова Земли, в том числе плавучих льдов.United Launch Alliance — основанное в 2006 году совместное предприятие американских авиагигантов Boeing и Lockheed Martin, передает ТАСС. Спутник ICESat-2 использует для измерений толщины льдов на поверхности Земли лазерное оборудование, испускающее луч с частотой 10 тысяч раз в секунду. Это позволяет измерять колебания толщины ледяного покрова с точностью до четырех миллиметров.