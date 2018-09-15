Россия вошла в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития в рейтинге человеческого развития, составленном Программой развития ООН. В списке из 189 стран Россия заняла 49-ю строчку.

Россия вошла в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития в Рейтинге человеческого развития (Human Development Index, HDI), составленном Программой развития ООН. В списке из 189 стран Россия заняла 49-ю строчку.Всего в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития включены 59 государств. Из стран бывшего СССР в ней упомянуты Эстония (30-е место), Литва (35), Латвия (41), Белоруссия (53) и Казахстан (58).На первое место рейтинга эксперты ООН поместили Норвегию, за ней следуют Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. При составлении рейтинга человеческого развития берутся в расчет три основных показателя: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования населения и валовой национальный доход в расчете на душу населения.